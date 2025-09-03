Alibaba Aktie News: Alibaba wird am Nachmittag ausgebremst

Kurs der Alibaba

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Minus bei 131,30 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 3,8 Prozent auf 131,30 USD. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 131,30 USD. Mit einem Wert von 133,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.031.887 Stück gehandelt.

Bei 148,42 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 11,53 Prozent niedriger. Am 14.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 38,84 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,71 CNY.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 29.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,57 USD, nach 1,39 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34,24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 33,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 56,25 CNY je Alibaba-Aktie.

