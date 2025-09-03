DAX23.780 +0,8%ESt505.348 +0,4%Top 10 Crypto15,55 -1,3%Dow45.396 +0,3%Nas21.528 +0,1%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1636 -0,2%Öl67,04 -0,5%Gold3.548 -0,3%
Kurs der Alibaba

Alibaba Aktie News: Alibaba wird am Nachmittag ausgebremst

04.09.25 16:10 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Minus bei 131,30 USD.

Alibaba
113,00 EUR -3,80 EUR -3,25%
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 3,8 Prozent auf 131,30 USD. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 131,30 USD. Mit einem Wert von 133,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.031.887 Stück gehandelt.

Bei 148,42 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 11,53 Prozent niedriger. Am 14.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 38,84 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,71 CNY.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 29.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,57 USD, nach 1,39 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34,24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 33,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 56,25 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibabas KI-Erfolg überzeugt: So reagiert die Aktie nach Kursziel-Anhebungen

Alibaba-Aktie zieht kräftig an: Umsätze im KI-Bereich steigen sprunghaft an

Ausblick: Alibaba gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

