Alibaba Aktie News: Alibaba steigt am Freitagvormittag stark

Im XETRA-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 09:22 Uhr 7,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 72,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.459 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 149,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 51,50 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,47 Prozent.

Am 04.08.2022 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 11,73 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16,60 CNY je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 205.555,00 CNY – eine Minderung von 0,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 205.740,00 CNY eingefahren.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.02.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 57,85 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

