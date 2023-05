Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Alibaba 75,00 EUR

Die Alibaba-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 82,38 USD. Die Alibaba-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,04 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 82,10 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 544.750 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,83 USD an. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 34,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2022 bei 58,02 USD. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 41,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 23.02.2023 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 19,26 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 16,87 CNY je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 247.756,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 242.580,00 CNY in den Büchern standen.

Am 18.05.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 53,29 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

