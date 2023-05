Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Alibaba 75,25 EUR

Um 22:15 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 82,55 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 83,10 USD. Bei 82,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.426 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,66 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,31 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 58,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 23.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,26 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 16,87 CNY je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,13 Prozent auf 247.756,00 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 242.580,00 CNY erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.05.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2023 53,29 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com