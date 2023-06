Alibaba Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Alibaba

Aktien in diesem Artikel Alibaba 78,85 EUR

Um 12:02 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 78,45 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 78,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,80 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.803 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,70 EUR erreichte der Titel am 09.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 57,68 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 58,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,05 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 18.05.2023 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 10,71 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,95 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 208.200,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204.052,00 CNY umgesetzt.

Die Alibaba-Bilanz für Q1 2024 wird am 24.08.2023 erwartet.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 58,73 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

