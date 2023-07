Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Nachmittag südwärts

Blick auf Alibaba-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 83,22 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 83,22 USD ab. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 82,84 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 463.416 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,83 USD) erklomm das Papier am 09.07.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,20 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,02 USD ab. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 30,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 18.05.2023 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,71 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 7,95 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 208.200,00 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204.052,00 CNY erwirtschaftet worden.

Am 24.08.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2024 59,23 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

