Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagmittag im Minus

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Alibaba-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 79,20 EUR ab.

Das Papier von Alibaba befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 79,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 79,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.976 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2023 bei 111,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 10.08.2023 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 17,37 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 11,73 CNY in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 234.156,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 205.555,00 CNY in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 65,80 CNY je Alibaba-Aktie.

