Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 83,02 USD.

Die Alibaba-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 83,02 USD abwärts. Bei 82,88 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,45 USD. Bisher wurden heute 210.361 Alibaba-Aktien gehandelt.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 121,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 46,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 58,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alibaba ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 17,37 CNY gegenüber 11,73 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 234.156,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 205.555,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 65,80 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

