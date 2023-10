Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Alibaba im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,7 Prozent auf 83,98 USD.

Die Alibaba-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 83,98 USD. Die Alibaba-Aktie gab in der Spitze bis auf 83,93 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.740 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 43,61 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2022 bei 58,11 USD. Mit einem Kursverlust von 30,80 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 10.08.2023 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,37 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 11,73 CNY je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 234.156,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 205.555,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Alibaba am 03.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2024 65,80 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

