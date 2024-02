Alibaba Aktie News: Alibaba legt am Dienstagmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Alibaba. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 4,4 Prozent auf 72,55 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 12:02 Uhr 4,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alibaba-Aktie bisher bei 72,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 56.772 Alibaba-Aktien.

Bei 102,20 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,87 Prozent hinzugewinnen. Am 19.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Alibaba ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 15,63 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 12,92 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 207.176,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 224.790,00 CNY ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 73,94 CNY in den Büchern stehen haben wird.

