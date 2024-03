Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Alibaba im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 74,14 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alibaba-Aktie bisher bei 74,47 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 74,28 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 368.411 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2023 bei 105,04 USD. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 41,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 10,12 Prozent sinken.

Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,77 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 07.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,97 CNY gegenüber 19,26 CNY im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 247.756,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 260.348,00 CNY ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.05.2024 erfolgen.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 63,41 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

