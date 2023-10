Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 84,23 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 84,23 USD. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,97 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,27 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 258.311 Alibaba-Aktien.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 121,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 44,01 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2022 bei 58,02 USD. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 45,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 10.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,37 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 11,73 CNY je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Alibaba 234.156,00 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 205.555,00 CNY erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 03.11.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 65,80 CNY fest.

