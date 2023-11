Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Blick auf Alibaba-Kurs

Die Aktie von Alibaba zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 85,81 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 85,81 USD nach oben. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86,70 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 344.671 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,30 USD erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.11.2022 (64,80 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Am 10.08.2023 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,37 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 11,73 CNY je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 234.156,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 205.555,00 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.11.2023 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Alibaba rechnen Experten am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 65,12 CNY in den Büchern stehen haben wird.

