Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagvormittag stärker

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Alibaba legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 2,3 Prozent auf 85,35 USD.

Um 21:15 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 85,35 USD nach oben. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 85,91 USD zu. Bei 85,33 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.005 Alibaba-Aktien.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 120,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 63,64 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 10.08.2023 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 17,37 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,73 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 234.156,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 205.555,00 CNY eingefahren.

Am 16.11.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Alibaba.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2024 65,12 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

