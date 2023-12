Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alibaba zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Alibaba konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 67,05 EUR.

Die Aktie legte um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 67,05 EUR zu. Kurzfristig markierte die Alibaba-Aktie bei 67,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 67,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 30.448 Aktien.

Bei 111,50 EUR erreichte der Titel am 23.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Am 01.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 16.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,63 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,92 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 224.790,00 CNY umgesetzt, gegenüber 207.176,00 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die Alibaba-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.01.2024 erwartet.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 63,53 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

