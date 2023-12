Aktie im Blick

Alibaba Aktie News: Alibaba fällt am Mittwochnachmittag

06.12.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 72,28 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 72,28 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 71,92 USD. Bei 72,39 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 664.168 Alibaba-Aktien. Am 27.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 121,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 71,92 USD. Dieser Wert wurde am 05.12.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 16.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,63 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 12,92 CNY je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 207.176,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 224.790,00 CNY ausgewiesen. Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Alibaba am 31.01.2024 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 63,53 CNY im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023 IPOs im neuen Jahr unter der Lupe: Diese Unternehmen wollen 2024 an die Börse gehen Fast das gesamte Depot umgekrempelt: Diese Veränderungen hat "The Big Short"-Investor Michael Burry im 3. Quartal 2023 umgesetzt

