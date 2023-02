Alibaba Aktie News: Alibaba gewinnt am Vormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Alibaba 99,85 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 99,60 EUR. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 99,65 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.134 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 08.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 19,42 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2022 (58,80 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 17.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,92 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 11,20 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 207.176,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 200.690,00 CNY umgesetzt worden waren.

Am 22.02.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 52,57 CNY je Aktie belaufen.

