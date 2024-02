Kursverlauf

Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

07.02.24 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 4,4 Prozent auf 74,81 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der New York-Sitzung um 4,4 Prozent auf 74,81 USD ab. Die Alibaba-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,05 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,37 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 1.452.137 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 109,80 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 46,77 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Mit Abgaben von 10,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.11.2023 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15,63 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 12,92 CNY je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 224.790,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207.176,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,50 Prozent gesteigert. Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 24.05.2024 präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 73,94 CNY je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie Staatliche Unterstützung: Das steckt hinter der Rally der Alibaba-Aktie - auch weitere Titel profitieren Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen Daily Journal Portfolio: Das waren die letzten Investments von Charlie Munger

