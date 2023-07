Aktienkurs aktuell

Alibaba Aktie News: Hausse bei Alibaba am Freitagnachmittag

07.07.23 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,9 Prozent im Plus bei 88,76 USD.

Werbung

Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,9 Prozent auf 88,76 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alibaba-Aktie bisher bei 89,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,82 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 1.289.175 Aktien. Am 09.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,83 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,02 USD. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 52,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Alibaba gewährte am 18.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 10,71 CNY. Im Vorjahresviertel waren 7,95 CNY je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,03 Prozent auf 208.200,00 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204.052,00 CNY erwirtschaftet worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Alibaba am 24.08.2023 präsentieren. Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2024 auf 59,40 CNY je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie NYSE-Titel Alibaba-Aktie: Alibaba prüft offenbar Optionen für Streaming-Plattformen Youku und Tudou Billionen-Dollar-Chance: Wie KI den Markt revolutionieren wird - und welche chinesischen Aktien sich besonders lohnen Alibaba-Aktie mit Verlusten: Online-Riese Alibaba löst überraschend langjährigen Chef Zhang ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com