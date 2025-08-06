Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Nachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 121,64 USD.

Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 15:53 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze gewann die Alibaba-Aktie bis auf 122,28 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 121,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 198.731 Alibaba-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 148,42 USD. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 22,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,47 USD ab. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 36,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,93 CNY, nach 1,03 USD im Jahr 2025.

Am 15.05.2025 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 32,49 Mrd. USD gegenüber 30,87 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 13.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 63,76 CNY in den Büchern stehen haben wird.



