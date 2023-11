Alibaba Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Alibaba

So entwickelt sich Alibaba

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 84,77 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 84,77 USD. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 84,11 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 84,53 USD. Bisher wurden via New York 267.592 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,30 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.11.2022 (64,80 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 30,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 17,37 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,73 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 234.156,00 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 205.555,00 CNY umsetzen können.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte Alibaba die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 65,12 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

