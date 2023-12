Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

So bewegt sich Alibaba

Die Aktie von Alibaba zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Alibaba-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 66,55 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:52 Uhr bei der Alibaba-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 66,55 EUR. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,00 EUR. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 65,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 65,90 EUR. Bisher wurden heute 31.033 Alibaba-Aktien gehandelt.

Bei 111,50 EUR markierte der Titel am 23.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 40,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.12.2023 auf bis zu 65,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 1,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 16.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 15,63 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 12,92 CNY je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 224.790,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 207.176,00 CNY in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 63,57 CNY in den Büchern stehen haben wird.

