Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Mittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 65,15 EUR.

Die Alibaba-Aktie wies um 12:02 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 65,15 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 65,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.698 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2023 markierte das Papier bei 111,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,14 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.12.2023 (64,55 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 0,92 Prozent sinken.

Am 16.11.2023 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 15,63 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 12,92 CNY je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 224.790,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207.176,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,50 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 63,70 CNY im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

