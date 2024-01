Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagnachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 71,84 USD.

Die Alibaba-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 71,84 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 70,93 USD. Bei 71,30 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 688.700 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,30 USD. 68,85 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,09 USD. Dieser Wert wurde am 12.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 2,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alibaba ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,63 CNY, nach 12,92 CNY im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 224.790,00 CNY, während im Vorjahreszeitraum 207.176,00 CNY ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2024 63,70 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

