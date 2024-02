Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag im Minusbereich

Alibaba im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 67,10 EUR.

Die Alibaba-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 67,10 EUR. Die Alibaba-Aktie gab in der Spitze bis auf 66,60 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.763 Alibaba-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,50 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 34,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (61,10 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 07.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 18,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,92 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 260.348,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207.176,00 CNY in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Alibaba am 24.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 62,67 CNY in den Büchern stehen haben wird.

