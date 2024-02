Alibaba Aktie News: Alibaba mit herben Abschlägen am Vormittag

So entwickelt sich Alibaba

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Alibaba gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,9 Prozent auf 73,65 USD abwärts.

Die Alibaba-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 5,9 Prozent im Minus bei 73,65 USD. Bei 73,26 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,36 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 48.617 Alibaba-Aktien.

Am 10.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,66 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 48,89 Prozent wieder erreichen. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,71 USD. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 10,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alibaba veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 18,97 CNY gegenüber 12,92 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 260.348,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207.176,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 25,67 Prozent gesteigert.

Die Alibaba-Bilanz für Q4 2024 wird am 24.05.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 62,91 CNY fest.

