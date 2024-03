Alibaba Aktie News: Alibaba verteuert sich am Mittag

Kurs der Alibaba

Die Aktie von Alibaba zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 66,55 EUR.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 66,55 EUR. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,90 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,70 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 12.822 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2023 bei 96,30 EUR. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 30,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,07 Prozent.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,77 CNY je Alibaba-Aktie.

Am 07.02.2024 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,97 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 19,26 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 260.348,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247.756,00 CNY in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 24.05.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 63,41 CNY in den Büchern stehen haben wird.

