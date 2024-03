Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alibaba zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 73,13 USD. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,55 USD. Mit einem Wert von 72,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 243.090 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 105,04 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 43,63 Prozent Luft nach oben. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,63 USD ab. Mit Abgaben von 8,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,980 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,77 CNY aus.

Am 07.02.2024 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 18,97 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 19,26 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 247.756,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 260.348,00 CNY ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 24.05.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 63,41 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

