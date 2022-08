Alibaba Aktie News: Alibaba verliert am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Alibaba 90,00 EUR

Die Alibaba-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 90,60 EUR. Im Tief verlor die Alibaba-Aktie bis auf 88,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 60.323 Alibaba-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,50 EUR) erklomm das Papier am 07.08.2021. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,86 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 65,65 EUR fiel das Papier am 15.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 38,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,73 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 16,60 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 205.555,00 CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 205.740,00 CNY umgesetzt worden waren.

Die Alibaba-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.11.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Alibaba-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 17.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 48,32 CNY je Alibaba-Aktie.

