Alibaba Aktie News: Alibaba verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 92,97 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,7 Prozent auf 92,97 USD. Die Alibaba-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,94 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,49 USD. Bisher wurden heute 419.032 Alibaba-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,30 USD erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 58,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Am 18.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,71 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,73 CNY je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 208.200,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 205.555,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 22.08.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 60,70 CNY in den Büchern stehen haben wird.

