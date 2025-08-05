Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Alibaba

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 118,86 USD abwärts.

Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 118,86 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alibaba-Aktie bisher bei 118,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 119,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 203.381 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Bei 148,42 USD markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 19,92 Prozent niedriger. Bei 77,85 USD erreichte der Anteilsschein am 16.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,50 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,93 CNY, nach 1,03 USD im Jahr 2025.

Alibaba ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 32,49 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,28 Prozent gesteigert.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 63,76 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

