Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag leichter

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 65,45 EUR.

Die Alibaba-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 65,45 EUR. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 65,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,60 EUR. Bisher wurden heute 30.112 Alibaba-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2023 auf bis zu 111,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,55 EUR. Dieser Wert wurde am 14.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 1,38 Prozent Luft nach unten.

Am 16.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,63 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 12,92 CNY je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 224.790,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 207.176,00 CNY eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 63,65 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

