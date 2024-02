Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag im Minusbereich

Kurs der Alibaba

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 70,57 USD nach.

Die Alibaba-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 70,57 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alibaba-Aktie bisher bei 70,49 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,57 USD. Zuletzt wurden via New York 449.458 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 55,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,63 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 5,58 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,71 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier.

Am 07.02.2024 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 18,97 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 12,92 CNY je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 260.348,00 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 207.176,00 CNY umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Alibaba am 24.05.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2024 62,62 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

