Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 70,73 USD.

Die Alibaba-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 70,73 USD. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 70,67 USD ab. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 71,84 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 57.166 Aktien.

Bei 109,66 USD erreichte der Titel am 10.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (66,71 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 5,68 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,71 CNY aus.

Alibaba gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 18,97 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 12,92 CNY in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 260.348,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207.176,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 25,67 Prozent gesteigert.

Am 24.05.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 62,65 CNY im Jahr 2024 aus.

