Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 94,94 USD zu.

Das Papier von Alibaba konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 94,94 USD. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,30 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,14 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 325.613 Alibaba-Aktien.

Am 27.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 121,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 27,76 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2022 (58,02 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 38,89 Prozent Luft nach unten.

Am 18.05.2023 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 10,71 CNY. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 11,73 CNY je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 208.200,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205.555,00 CNY in den Büchern standen.

Am 10.08.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 22.08.2024 dürfte Alibaba die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 60,70 CNY je Aktie belaufen.

