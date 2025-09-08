Alibaba Aktie News: Alibaba reagiert am Dienstagabend positiv

Blick auf Alibaba-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 146,66 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 3,9 Prozent auf 146,66 USD zu. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 148,00 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 146,13 USD. Bisher wurden via New York 2.417.179 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 148,42 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,20 Prozent hinzugewinnen. Bei 80,30 USD fiel das Papier am 14.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,25 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,21 CNY belaufen.

Am 29.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 34,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 56,30 CNY je Alibaba-Aktie.

