Alibaba-Aktie aktuell: Alibaba leichter

Aktien in diesem Artikel Alibaba 252,00 EUR

-1,56% Charts

News

Analysen

Die Alibaba-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 252,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 250,50 EUR aus. Bei 251,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.172 Stück gehandelt.

Am 08.10.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2019 auf bis zu 149,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2022 78,54 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba will mit dem Cloud-Geschäft endlich Geld verdienen

Wie die Tupperware-Aktie zu einem der größten Profiteure der Corona-Krise wurde

Dufry angelt sich Alibaba als Investor - Dufry-Aktie +16 Prozent

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com