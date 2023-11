Alibaba Aktie News: Alibaba büßt am Donnerstagnachmittag ein

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 84,59 USD nach.

Um 15:53 Uhr ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 84,59 USD. Im Tief verlor die Alibaba-Aktie bis auf 84,09 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 84,48 USD. Zuletzt wechselten via New York 199.750 Alibaba-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,30 USD. Dieser Kurs wurde am 27.01.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 43,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.11.2022 (64,80 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 23,39 Prozent Luft nach unten.

Am 10.08.2023 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 17,37 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 11,73 CNY in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,91 Prozent auf 234.156,00 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 205.555,00 CNY erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Alibaba am 16.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 65,12 CNY im Jahr 2024 aus.

