Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Alibaba 89,15 EUR

0,11% Charts

News

Analysen

Das Papier von Alibaba konnte um 12:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 89,25 EUR. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 89,85 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 89,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.176 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 27,79 Prozent Luft nach oben. Bei 58,80 EUR fiel das Papier am 24.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 17.11.2022. In Sachen EPS wurden 12,92 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 11,20 CNY je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 207.176,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200.690,00 CNY umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2023 52,92 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Fondsmanager Peter E. Huber: Diese Krisen in 2022 hat der Marktkenner kommen sehen

Warren Buffetts Geschäftspartner: Charlie Mungers Depot im dritten Quartal 2022

Chinas Technologiegiganten expandieren: Was das für Amazon bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com