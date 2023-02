Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Alibaba 98,65 EUR

-2,23% Charts

News

Analysen

Die Alibaba-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 2,2 Prozent auf 98,80 EUR ab. In der Spitze büßte die Alibaba-Aktie bis auf 98,35 EUR ein. Bei 99,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.634 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.07.2022 bei 123,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,80 EUR am 24.10.2022. Mit einem Kursverlust von 68,03 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Alibaba veröffentlichte am 17.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,92 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,20 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 207.176,00 CNY – ein Plus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 200.690,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 52,57 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Erste Schätzungen: Alibaba stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HQ Trust-Analyst: Diese Aktiensektoren sind am teuersten bewertet

Alibaba-Aktie an der NYSE tiefer: DHL und Alibaba-Tochter Cainiao kooperieren in Polen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

Bildquellen: testing / Shutterstock.com