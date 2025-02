Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Alibaba im Blick

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 107,07 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 107,07 USD zu. Im Tageshoch stieg die Alibaba-Aktie bis auf 108,49 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,38 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 928.471 Alibaba-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,80 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 10,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,09 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,95 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 0,980 USD aus.

Alibaba ließ sich am 15.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,61 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 0,79 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,39 Prozent auf 33,00 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 20.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 19.02.2026 wird Alibaba schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2025 61,94 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

