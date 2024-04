Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 74,53 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 74,53 USD zu. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 864.883 Alibaba-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 102,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,53 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 66,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 11,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,36 CNY ausgeschüttet werden.

Alibaba ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 18,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,26 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 260.348,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 247.756,00 CNY umgesetzt.

Am 24.05.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 63,19 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot

eBay - eine Konzerngeschichte

JD.com-Aktie zündet nach starken Zahlen den Turbo