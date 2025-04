Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

So entwickelt sich Alibaba

Die Aktie von Alibaba zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Alibaba legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,7 Prozent auf 107,64 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,7 Prozent auf 107,64 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alibaba-Aktie bisher bei 108,16 USD. Bei 106,84 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 671.247 Alibaba-Aktien.

Bei 148,42 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 37,89 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,43 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 57,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,980 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,24 CNY.

Am 20.02.2025 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 38,97 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,02 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 65,17 CNY je Alibaba-Aktie.

