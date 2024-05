Alibaba Aktie News: Alibaba gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Alibaba im Fokus

Die Aktie von Alibaba zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 79,94 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 79,94 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Alibaba-Aktie bei 80,50 USD. Bei 80,23 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 259.461 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,50 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 28,22 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 16,65 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2023 mit 0,980 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,03 CNY je Aktie ausschütten.

Am 07.02.2024 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 2,53 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34,82 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36,02 Mrd. USD ausgewiesen.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Alibaba möglicherweise am 14.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 62,34 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

