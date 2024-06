Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 78,95 USD.

Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 78,95 USD. Bei 79,12 USD erreichte die Alibaba-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,51 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 225.257 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 102,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 29,83 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,63 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 15,60 Prozent sinken.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 CNY. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,21 CNY ausgeschüttet werden.

Alibaba ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 CNY gegenüber 1,33 CNY im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,87 Mrd. CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,43 Mrd. CNY in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 57,49 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

