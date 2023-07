Alibaba Aktie News: Anleger decken sich am Montagvormittag mit Alibaba ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 8,1 Prozent auf 90,55 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 8,1 Prozent auf 90,55 USD zu. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 91,44 USD zu. Mit einem Wert von 87,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.663 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 125,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,77 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,11 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 35,83 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 18.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,71 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,95 CNY erwirtschaftet worden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 208.200,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 204.052,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 24.08.2023 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 59,49 CNY je Aktie belaufen.

