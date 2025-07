Alibaba Aktie News: Alibaba schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 104,49 USD.

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 104,49 USD. Bei 105,40 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 105,19 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 433.525 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 148,42 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,04 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 73,88 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 29,29 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,03 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,92 CNY je Alibaba-Aktie.

Alibaba ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent auf 32,49 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 68,16 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

