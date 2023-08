Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagmittag in Grün

Blick auf Alibaba-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,4 Prozent auf 88,30 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 2,4 Prozent auf 88,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 89,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,70 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.891 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 111,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,27 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 58,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2022). Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 33,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Alibaba ließ sich am 18.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 10,71 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,73 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 208.200,00 CNY – ein Plus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 205.555,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 03.11.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 22.08.2024 dürfte Alibaba die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 60,70 CNY in den Büchern stehen haben wird.

