Alibaba Aktie News: Bullen treiben Alibaba am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 6,5 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 6,5 Prozent auf 101,02 USD nach oben. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 101,19 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 98,23 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.224.371 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 121,30 USD. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 16,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 58,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 18.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,71 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,73 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 208.200,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 205.555,00 CNY umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Alibaba am 03.11.2023 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Alibaba möglicherweise am 22.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 60,70 CNY in den Büchern stehen haben wird.

