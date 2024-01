Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Nachmittag nordwärts

Kurs der Alibaba

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 72,14 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 72,14 USD. Bei 73,11 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 72,75 USD. Bisher wurden via New York 503.925 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 121,30 USD markierte der Titel am 27.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,15 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.12.2023 bei 70,09 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 16.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,63 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 12,92 CNY je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent auf 224.790,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 207.176,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Alibaba am 31.01.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 63,69 CNY in den Büchern stehen haben wird.

